Directorio de Empresas
11:FS
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

11:FS Salarios

El rango de salarios de 11:FS oscila entre $79,395 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $99,494 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 11:FS. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
$98K
Gerente de Producto
$99.5K
Ingeniero de Software
$79.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en 11:FS es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $99,494. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 11:FS es $98,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para 11:FS

Empresas Relacionadas

  • Starling Bank
  • FNZ
  • Codat
  • KPMG
  • Vanguard
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos