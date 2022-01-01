Directorio de Empresas
DraftKings Salarios

El rango de salarios de DraftKings oscila entre $86,028 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior y $302,625 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DraftKings. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Confiabilidad de Sitio

Gerente de Ingeniería de Software
L7 $249K
L6 $303K
Gerente de Producto
L8 $205K
L7 $193K

Analista de Negocios
Median $112K
Científico de Datos
Median $175K
Analista de Datos
Median $90K
Diseñador de Producto
Median $148K
Gerente de Ciencia de Datos
$265K
Analista Financiero
$159K
Marketing
$124K
Gerente de Programa
$92.5K
Reclutador
$86K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En DraftKings, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en DraftKings es Gerente de Ingeniería de Software at the L6 level con una compensación total anual de $302,625. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DraftKings es $175,000.

