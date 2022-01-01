Directorio de Empresas
Grubhub
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Grubhub Salarios

El rango de salarios de Grubhub oscila entre $19,632 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $320,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Grubhub. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Confiabilidad de Sitio

Gerente de Producto
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Científico de Datos
Median $150K
Analista de Negocios
Median $95K
Analista de Datos
Median $140K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $185K
Contador
$126K
Operaciones de Negocio
$296K
Gerente de Operaciones de Negocio
$125K
Analista Financiero
$87.6K
Recursos Humanos
$74.6K
Marketing
$51K
Operaciones de Marketing
$103K
Gerente de Socios
$115K
Diseñador de Producto
$19.6K
Gerente de Programa
$160K
Reclutador
$101K
Ventas
$128K
Arquitecto de Soluciones
$85.6K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programa Técnico
$101K
Investigador de Experiencia de Usuario
$98K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Calendario de Adquisición

40%

AÑO 1

30%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Grubhub, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 40% se adquiere en el 1st-AÑO (40.00% anual)

  • 30% se adquiere en el 2nd-AÑO (7.50% trimestral)

  • 15% se adquiere en el 3rd-AÑO (3.75% trimestral)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (3.75% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Grubhub, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos de carrera y más.

¡Visitar Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Grubhub es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $320,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Grubhub es $127,379.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Grubhub

Empresas Relacionadas

  • Yelp
  • Pandora
  • Eventbrite
  • Chewy
  • One Medical
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos