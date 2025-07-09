DotPe Salarios

El rango de salarios de DotPe oscila entre $3,629 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el extremo inferior y $53,678 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DotPe . Última actualización: 8/18/2025