Directorio de Empresas
Creditas
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Creditas Salarios

El rango de salarios de Creditas oscila entre $42,915 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior y $114,447 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Creditas. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $47.5K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
$114K
Gerente de Programa Técnico
$42.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Creditas is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,447. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Creditas is $47,491.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Creditas

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Flipkart
  • Square
  • Lyft
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos