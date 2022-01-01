ByteDance Salarios

El salario de ByteDance varía de $16,519 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $1,207,230 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ByteDance. Última actualización: 11/21/2025
20%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
30%
AÑO 4
15%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
35%
AÑO 4
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
