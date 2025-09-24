Directorio de Empresas
Bosch Global
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Bosch Global Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación de Ingeniero de Hardware in Germany en Bosch Global varía de €81K por year para EG12 a €98.9K por year para EG16. El paquete de compensación mediano year in Germany totaliza €100K. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EG12
€81K
€75.6K
€0
€5.4K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.7K
€88.6K
€0
€9.1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bosch Global?

Títulos Incluidos

Ingeniero ASIC

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Bosch Global in Germany está en una compensación total anual de €121,100. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de Ingeniero de Hardware in Germany es €101,143.

