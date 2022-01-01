Celonis Salarios

El salario de Celonis varía de $42,346 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $205,800 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Celonis . Última actualización: 9/10/2025