Blink Health Salarios

El salario de Blink Health varía de $35,529 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $504,161 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blink Health. Última actualización: 10/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $235K
Analista de Negocios
$189K

Gerente de Ciencia de Datos
$504K
Científico de Datos
Median $150K
Diseñador de Producto
Median $165K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $275K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Blink Health, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Blink Health es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $504,161. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blink Health es $177,025.

