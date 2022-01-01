Directorio de Empresas
Rally Health
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Rally Health Salarios

El rango de salarios de Rally Health oscila entre $89,445 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $321,300 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rally Health. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
$321K
Recursos Humanos
$89.4K
Diseñador de Producto
Median $153K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerente de Producto
Median $210K
Reclutador
$156K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $305K
Gerente de Programa Técnico
$219K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
Options

En Rally Health, Options están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos de carrera y más.

¡Visitar Ahora!

Preguntas Frecuentes

Kõrgeima palgaga roll Rally Health on Científico de Datos at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $321,300. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Rally Health mediaan aastane kogukompensatsioon on $210,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Rally Health

Empresas Relacionadas

  • Blink Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos