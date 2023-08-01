Directorio de Empresas
BC Hydro
BC Hydro Salarios

El salario de BC Hydro varía de $64,604 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior a $96,767 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BC Hydro. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero Eléctrico
$89.1K
Recursos Humanos
$65.5K
Ingeniero Mecánico
$64.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Proyecto
$68.3K
Gerente de Programa Técnico
$96.8K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en BC Hydro es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $96,767. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BC Hydro es $68,290.

