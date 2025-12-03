La compensación de Ingeniero de Software in United States en Ansys varía de $98.7K por year para P1 a $150K por year para P4. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $136K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 12/3/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
