Ansys Salarios

El rango de salarios de Ansys oscila entre $22,287 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $190,000 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ansys. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Ingeniero Mecánico
P2 $110K
P3 $164K
Ingeniero de Hardware
Median $190K

Servicio al Cliente
$63.4K
Ingeniero Eléctrico
$174K
Tecnólogo de la Información (TI)
$131K
Marketing
$124K
Operaciones de Marketing
$113K
Ingeniero Óptico
$62.3K
Gerente de Producto
$131K
Gerente de Proyecto
$179K
Reclutador
$107K
Ventas
$133K
Ingeniero de Ventas
$39.3K
Gerente de Programa Técnico
$123K
Escritor Técnico
$87.1K
Calendario de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acción
RSU

En Ansys, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Ansys es Ingeniero de Hardware con una compensación total anual de $190,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ansys es $111,360.

