Directorio de Empresas
Angi
Angi Salarios

El salario de Angi varía de $49,750 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $280,812 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Angi. Última actualización: 8/29/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $195K
Gerente de Ingeniería de Software
L3 $274K
L4 $281K

Científico de Datos
Median $207K
Diseñador de Producto
Median $138K
Reclutador
Median $130K
Asistente Administrativo
$112K
Analista de Negocios
$167K
Analista Financiero
$169K
Recursos Humanos
$130K
Marketing
$78.6K
Ventas
$49.8K
Investigador UX
$184K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Angi, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas frecuentes

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Angi

