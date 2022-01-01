Directorio de Empresas
Chewy
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Chewy Salarios

El salario de Chewy varía de $41,392 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $557,200 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Chewy. Última actualización: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Inteligencia de Negocios

Científico de Investigación

Científico de Datos
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Gerente de Producto
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Gerente de Ingeniería de Software
Software Development Manager $304K
Director $519K
Diseñador de Producto
Median $170K

Diseñador UX

Analista Financiero
Median $140K
Gerente de Programa
Median $219K
Gerente de Programa Técnico
Median $260K
Analista de Negocio
Median $170K
Marketing
Median $296K
Gerente de Proyecto
Median $202K
Analista de Datos
Median $157K
Gerente de Operaciones de Negocio
Median $128K
Recursos Humanos
Median $200K
Operaciones de Marketing
Median $61.3K
Tecnólogo en Información (TI)
Median $230K
Operaciones de Negocio
$112K
Desarrollo de Negocios
$487K
Servicio al Cliente
$41.4K
Gerente de Ciencia de Datos
$557K
Gerente de Diseño de Producto
$201K
Reclutador
Median $172K
Ventas
$145K
Arquitecto de Soluciones
$251K

Arquitecto de Datos

¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Chewy, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Chewy es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $557,200. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chewy es $204,651.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Chewy

Empresas Relacionadas

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos