Chewy Salarios

El salario de Chewy varía de $41,392 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $557,200 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Chewy. Última actualización: 11/18/2025
Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?
Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?
I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...
Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Chewy, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.