Allied Universal
Allied Universal Servicio al Cliente Salarios

El paquete de compensación mediano de Servicio al Cliente in United States en Allied Universal totaliza $40K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allied Universal. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Total por año
$40K
Nivel
L1
Base
$40K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Allied Universal?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Allied Universal in United States está en una compensación total anual de $52,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allied Universal para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $40,498.

