La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Activision Blizzard varía de $84K a $115K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$91K - $108K
United States
Rango Común
Rango Posible
$84K$91K$108K$115K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $115,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Gerente de Programa role in United States is $84,000.

