VelocityEHS Salarios

El rango de salarios de VelocityEHS oscila entre $109,545 en compensación total por año para un Ingeniero de Ventas en el extremo inferior y $175,875 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VelocityEHS. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $112K
Ingeniero de Ventas
$110K
Arquitecto de Soluciones
$176K

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en VelocityEHS es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $175,875. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en VelocityEHS es $112,396.

