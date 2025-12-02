Directorio de Empresas
uShip Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en uShip va desde $97.6K hasta $139K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de uShip. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$112K - $131K
United States
Rango Común
Rango Posible
$97.6K$112K$131K$139K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en uShip?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Producto en uShip in United States está en una compensación total anual de $139,288. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en uShip para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $97,621.

