Directorio de Empresas
NEXT Trucking
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

NEXT Trucking Salarios

El salario de NEXT Trucking va desde $100,500 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $180,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NEXT Trucking. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Producto
Median $180K
Analista de Negocios
$101K
Diseñador de Producto
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ingeniero de Software
$164K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en NEXT Trucking es Gerente de Producto con una compensación total anual de $180,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NEXT Trucking es $162,938.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para NEXT Trucking

Empresas Relacionadas

  • Postmates
  • Transfix
  • Collective Health
  • Deliverr
  • FLEXE
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos