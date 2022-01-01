Twilio Salarios

Directorio de Empresas
Twilio
El salario de Twilio va desde $25,870 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $623,924 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Twilio. Última actualización: 10/17/2025

Ingeniero de Software
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Gerente de Producto
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Gerente de Ingeniería de Software
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Ventas
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Ejecutivo de Cuenta

Diseñador de Producto
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Diseñador UX

Reclutador
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Analista de Datos
Median $142K
Ingeniero de Ventas
Median $256K
Científico de Datos
Median $303K
Analista Financiero
Median $170K
Gerente de Diseño de Producto
Median $225K
Gerente de Programa
Median $189K
Analista de Negocios
Median $150K
Atención al Cliente
Median $96K
Gerente de Proyecto
Median $248K
Contador
$103K

Technical Accountant

Asistente Administrativo
$175K
Operaciones de Negocios
$272K
Gerente de Operaciones de Negocios
$304K
Desarrollo de Negocios
$246K
Jefe de Gabinete
$195K
Operaciones de Atención al Cliente
$220K
Éxito del Cliente
$75.3K
Gerente de Ciencia de Datos
$89.1K
Recursos Humanos
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Legal
$151K
Operaciones de Marketing
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Arquitecto de Soluciones
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Gerente de Programa Técnico
$179K
Redactor Técnico
$238K
Investigador UX
$126K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Twilio, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Twilio es Ingeniero de Software at the IC6 level con una compensación total anual de $623,924. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Twilio es $220,710.

Otros Recursos