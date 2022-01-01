Palantir Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Palantir va desde $77,113 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $408,000 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Palantir. Última actualización: 8/26/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $255K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Forward Deployed

Desarrollo de Negocios
Median $150K
Gerente de Programa Técnico
Median $205K

Gerente de Producto
Median $200K
Arquitecto de Soluciones
Median $177K
Científico de Datos
Median $183K
Diseñador de Producto
Median $175K
Gerente de Programa
Median $180K
Gerente de Proyecto
Median $150K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $300K
Contador
$126K

Contador Técnico

Asistente Administrativo
$77.1K
Operaciones de Negocios
$241K
Analista de Negocios
$141K
Desarrollo Corporativo
$132K
Recursos Humanos
$104K
Tecnólogo de la Información (TI)
$408K
Legal
$255K
Consultor de Gestión
$164K
Marketing
$134K
Gerente de Diseño de Producto
$302K
Reclutador
$165K
Ventas
$137K
Ingeniero de Ventas
$147K
Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Palantir, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (1.67% mensual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palantir, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palantir, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Palantir es Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $408,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palantir es $170,357.

Otros Recursos