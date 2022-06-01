Directorio de Empresas
STR
STR Salarios

El salario de STR va desde $143,000 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el rango bajo hasta $205,774 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de STR. Última actualización: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
Median $145K

Científico de Investigación

Científico de Datos
Median $160K
Ingeniero Mecánico
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Gerente de Proyecto
$206K
Arquitecto de Soluciones
$196K

Cloud Security Architect

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en STR es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $205,774. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en STR es $160,000.

