La compensación de Ingeniero de Software in United States en StockX va desde $236K por year para Senior Software Engineer hasta $257K por year para Technical Lead. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $174K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de StockX. Última actualización: 10/31/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En StockX, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)