StockX Salarios

El salario de StockX va desde $85,570 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $472,625 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de StockX. Última actualización: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En StockX, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.