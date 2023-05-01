Directorio de Empresas
Spirit Airlines
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Spirit Airlines Salarios

El salario de Spirit Airlines va desde $91,800 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $143,100 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spirit Airlines. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Producto
Median $143K
Analista de Datos
$91.8K
Gerente de Proyecto
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
Median $100K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Spirit Airlines es Gerente de Producto con una compensación total anual de $143,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Spirit Airlines es $111,908.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Spirit Airlines

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Apple
  • DoorDash
  • Intuit
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos