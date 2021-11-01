Sigmoid Salarios

Directorio de Empresas
Sigmoid
El rango de salarios de Sigmoid oscila entre $22,403 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $70,369 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sigmoid. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $22.4K

Ingeniero/a de Datos

Científico de Datos
Median $38.9K
Analista de Datos
$23K

Gerente de Ciencia de Datos
$65.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$70.4K
Preguntas Frecuentes

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Sigmoid je Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $70,369. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Sigmoid je $38,939.

Otros Recursos