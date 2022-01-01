Directorio de Empresas
Shopify Salarios

El salario de Shopify va desde $40,655 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $367,054 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shopify. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Ingeniero de Software Mobile

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Científico de Datos
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Gerente de Producto
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Diseñador de Producto
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Diseñador UX

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Gerente de Ingeniería de Software
L7 $264K
L8 $367K
Atención al Cliente
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Gerente de Ciencia de Datos
L7 $221K
L8 $279K
Analista Financiero
L5 $90.4K
L6 $121K
Analista de Negocios
Median $97.9K
Ingeniero de Ventas
Median $151K
Operaciones de Negocios
Median $350K
Operaciones de Marketing
Median $102K
Reclutador
Median $130K
Arquitecto de Soluciones
Median $105K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Gerente de Operaciones de Negocios
Median $106K
Recursos Humanos
Median $90K
Ventas
Median $87.4K
Gerente de Programa Técnico
Median $276K
Redactor Técnico
Median $66.7K
Desarrollo de Negocios
Median $326K
Gerente de Diseño de Producto
Median $315K
Gerente de Programa
Median $150K
Analista de Ciberseguridad
Median $109K
Contador
$89.6K
Asistente Administrativo
$41K
Jefe de Gabinete
$109K
Redactor Publicitario
$52.6K
Analista de Datos
$164K
Diseñador Gráfico
$149K
Tecnólogo de la Información (TI)
$104K
Consultor de Gestión
$241K
Gerente de Proyecto
$69.6K
Investigador UX
Median $100K
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Shopify, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.25% trimestral)

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Shopify, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Shopify, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Shopify is Gerente de Ingeniería de Software at the L8 level with a yearly total compensation of $367,054. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopify is $115,356.

