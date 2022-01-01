Synopsys Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Synopsys va desde $21,220 en compensación total por año para un Redactor Técnico en el rango bajo hasta $413,667 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Synopsys. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Ingeniero ASIC

Ingeniero SoC

Ingeniero FPGA

Ingeniero de Software
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Científico de Investigación

Gerente de Producto
69 $284K
100 $343K

Analista de Ciberseguridad
Median $121K
Gerente de Ingeniería de Software
69 $317K
100 $414K
Arquitecto de Soluciones
Median $310K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Gerente de Programa Técnico
Median $45.5K
Ingeniero Eléctrico
Median $326K
Diseñador de Producto
Median $145K
Gerente de Diseño de Producto
Median $330K
Científico de Datos
Median $154K
Ventas
Median $331K
Gerente de Programa
Median $357K
Analista de Negocios
$140K
Atención al Cliente
$87.1K
Éxito del Cliente
$90.5K
Analista de Datos
$45.2K
Gerente de Ciencia de Datos
$159K
Analista Financiero
$151K
Recursos Humanos
$270K
Tecnólogo de la Información (TI)
$34.6K
Consultor de Gestión
$257K
Marketing
$175K
Ingeniero Mecánico
$39.9K
Gerente de Proyecto
$146K
Ingeniero de Ventas
$120K
Redactor Técnico
$21.2K
Investigador UX
$193K
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Synopsys, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

Медианная годовая общая компенсация в Synopsys составляет $166,156.

