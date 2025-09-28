Directorio de Empresas
Sequoia
Sequoia Recursos Humanos Salarios

El paquete de compensación mediano de Recursos Humanos in United States en Sequoia totaliza $235K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sequoia. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Total por año
$235K
Nivel
Senior
Base
$198K
Stock (/yr)
$0
Bono
$37K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sequoia?

$160K

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Recursos Humanos at Sequoia in United States sits at a yearly total compensation of $302,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sequoia for the Recursos Humanos role in United States is $235,000.

Otros Recursos