La compensación total promedio de Marketing in United States en Sendbird va desde $108K hasta $153K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sendbird. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

$122K - $139K
United States
Rango Común
Rango Posible
$108K$122K$139K$153K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Sendbird, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Marketing en Sendbird in United States está en una compensación total anual de $153,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sendbird para el puesto de Marketing in United States es $107,900.

