Mendix Salarios

El rango de salarios de Mendix oscila entre $56,385 en compensación total por año para un Analista de Datos in Netherlands en el extremo inferior y $195,975 para un Marketing in United States en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mendix. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $93.5K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $93.9K
Diseñador de Producto
Median $72K

Analista de Negocios
$95.2K
Analista de Datos
$56.4K
Marketing
$196K
Gerente de Ingeniería de Software
$93.6K
Arquitecto de Soluciones
$96.7K
Preguntas Frecuentes

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Mendix هو التسويق at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $195,975. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Mendix هو $93,733.

