Secure Code Warrior
Secure Code Warrior Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United Kingdom en Secure Code Warrior va desde £90.4K hasta £129K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Secure Code Warrior. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

£104K - £121K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£90.4K£104K£121K£129K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Secure Code Warrior?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Secure Code Warrior in United Kingdom está en una compensación total anual de £129,007. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Secure Code Warrior para el puesto de Gerente de Producto in United Kingdom es £90,415.

