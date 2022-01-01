Sasken Technologies Salarios

El salario de Sasken Technologies va desde $11,925 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $99,500 para un Ingeniero de Hardware en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sasken Technologies . Última actualización: 10/21/2025