Directorio de Empresas
Roblox
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Roblox Salarios

El rango de salarios de Roblox oscila entre $19,386 en compensación total por año para un Diseñador Gráfico en el extremo inferior y $1,200,556 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roblox. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Ingeniero/a de Aprendizaje Automático

Ingeniero/a de Software Backend

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero/a de Redes

Ingeniero/a de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero/a de Software de Producción

Ingeniero/a de Seguridad Informática

Ingeniero/a de Confiabilidad de Sitio

Ingeniero/a de Software de Videojuegos

Gerente de Producto
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Reclutador
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Reclutador/a Técnico/a

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Diseñador de Producto
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Diseñador/a de Experiencia de Usuario

Científico de Datos
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Gerente de Ingeniería de Software
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Analista Financiero
Median $185K
Marketing
Median $260K
Asistente Administrativo
$141K
Analista de Negocios
$161K
Gerente de Ciencia de Datos
$564K
Diseñador Gráfico
$19.4K
Recursos Humanos
$281K
Tecnólogo de la Información (TI)
$275K
Gerente de Diseño de Producto
$467K
Gerente de Programa
$296K
Analista de Ciberseguridad
$318K
Gerente de Programa Técnico
$274K
Escritor Técnico
$191K
Confianza y Seguridad
$228K
Capitalista de Riesgo
$653K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acción
RSU

En Roblox, las RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.25% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Roblox, las RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

¿Tenés una pregunta? Preguntale a la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos de carrera y más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Roblox คือ Ingeniero de Software at the TD1 level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $1,200,556 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Roblox คือ $332,693

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Roblox

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos