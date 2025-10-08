La compensación de Diseñador UX in United States en Roblox va desde $189K por year para IC1 hasta $470K por year para IC6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $350K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Roblox. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
45%
AÑO 1
35%
AÑO 2
20%
AÑO 3
En Roblox, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
45% se adquiere en el 1st-AÑO (11.25% trimestral)
35% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.75% trimestral)
20% se adquiere en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Roblox, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (8.25% trimestral)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.25% trimestral)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Roblox, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.