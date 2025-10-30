Directorio de Empresas
Renaissance Learning
Renaissance Learning Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United Kingdom en Renaissance Learning va desde £35K hasta £49K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Renaissance Learning. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

£37.9K - £44.1K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£35K£37.9K£44.1K£49K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Renaissance Learning?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Recursos Humanos en Renaissance Learning in United Kingdom está en una compensación total anual de £49,028. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Renaissance Learning para el puesto de Recursos Humanos in United Kingdom es £35,020.

