Moveworks Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Moveworks va desde $93.2K hasta $132K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Moveworks. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio $106K - $125K United States Rango Común Rango Posible $93.2K $106K $125K $132K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Tecnólogo de la Información (TI) envíos en Moveworks para desbloquear! Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición Principal Alternativa 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Moveworks, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Moveworks, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Moveworks ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.