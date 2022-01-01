Exabeam Salarios

El rango de salarios de Exabeam oscila entre $106,530 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $452,250 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Exabeam . Última actualización: 8/11/2025