Monarch Tractor
Monarch Tractor Salarios

El salario de Monarch Tractor va desde $125,625 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $260,295 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Monarch Tractor. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Gerente de Programa Técnico
Median $168K
Ingeniero Mecánico
$143K
Gerente de Producto
$144K

Ingeniero de Software
$126K
Gerente de Ingeniería de Software
$260K
The highest paying role reported at Monarch Tractor is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $260,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Monarch Tractor is $144,218.

