Jane Technologies Salarios

El salario de Jane Technologies va desde $160,800 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $266,325 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jane Technologies. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Científico de Datos
$161K
Gerente de Producto
$266K
Ingeniero de Software
$209K

Gerente de Ingeniería de Software
$174K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Jane Technologies es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $266,325. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jane Technologies es $191,157.

