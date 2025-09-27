Directorio de Empresas
Jane Technologies
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Jane Technologies Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Canada en Jane Technologies va desde CA$198K hasta CA$281K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jane Technologies. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

CA$225K - CA$266K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$198KCA$225KCA$266KCA$281K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42.4K+ (a veces CA$424K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


¿Cuáles son los niveles profesionales en Jane Technologies?

Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Ingeniería de Software na Jane Technologies in Canada é uma remuneração total anual de CA$280,833. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Jane Technologies para a função de Gerente de Ingeniería de Software in Canada é CA$197,804.

