Grainger
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Grainger Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Grainger va desde $264K por year para Senior Software Engineering Manager hasta $340K por year para Director. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $230K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grainger. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Últimas Submisiones de Salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Grainger?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Grainger in United States está en una compensación total anual de $340,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grainger para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $263,000.

