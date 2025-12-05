Directorio de Empresas
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in India en Fidelity National Financial va desde ₹451K hasta ₹618K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity National Financial. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$5.6K - $6.6K
India
Rango Común
Rango Posible
$5.1K$5.6K$6.6K$7K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Fidelity National Financial?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Datos en Fidelity National Financial in India está en una compensación total anual de ₹617,844. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity National Financial para el puesto de Analista de Datos in India es ₹451,295.

