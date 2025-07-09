DotPe Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de DotPe oscila entre $3,629 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el extremo inferior y $53,678 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DotPe. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Operaciones de Marketing
$3.6K
Gerente de Programa
$35.2K
Ingeniero de Software
$17.5K

Gerente de Ingeniería de Software
$53.7K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la posición mejor pagada en DotPe?

La posición mejor pagada reportada en DotPe es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $53,678. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v DotPe je $26,348.

