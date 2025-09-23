Directorio de Empresas
Comcast
Comcast Gerente de Programa Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa in United States en Comcast totaliza $113K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Comcast
Program Manager
Philadelphia, PA
Total por año
$113K
Nivel
L4
Base
$113K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Comcast?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $270,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Gerente de Programa role in United States is $113,000.

Otros Recursos