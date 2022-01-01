Directorio de Empresas
Disney
Disney Salarios

El salario de Disney va desde $50,250 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $477,667 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Disney. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Desarrollador Web

Gerente de Producto
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Diseñador de Producto
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Diseñador UX

Gerente de Ingeniería de Software
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analista Financiero
Median $109K
Científico de Datos
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analista de Datos
Median $120K
Gerente de Programa Técnico
Median $180K
Gerente de Proyecto
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analista de Negocios
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analista de Ciberseguridad
Median $158K
Ventas
Median $99.5K

Gerente de Cuenta

Gerente de Ciencia de Datos
Median $400K
Gerente de Programa
Median $180K
Gerente de Diseño de Producto
Median $328K
Arquitecto de Soluciones
Median $416K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Investigador UX
Median $158K
Atención al Cliente
Median $60K
Recursos Humanos
Median $140K
Contador
Median $85K

Contador Técnico

Desarrollo de Negocios
Median $165K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $178K
Operaciones de Marketing
Median $150K
Reclutador
Median $115K
Asistente Administrativo
$50.3K
Operaciones de Negocios
$296K
Gerente de Operaciones de Negocios
$53.6K
Ingeniero de Control
$93.5K
Desarrollo Corporativo
$226K
Diseñador Gráfico
$90.5K
Ingeniero de Hardware
$85.6K
Legal
Median $266K
Consultor de Gestión
$86.2K
Marketing
$209K

Gerente de Marketing de Productos

Compensación Total
$148K
Capitalista de Riesgo
$95.9K

Analista

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Disney, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Disney, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 34% se adquiere en el 3rd-AÑO (17.00% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Disney, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Disney es Gerente de Producto at the P7 level con una compensación total anual de $477,667. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Disney es $158,000.

