Citrix
Citrix Salarios

El salario de Citrix va desde $25,125 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $224,420 para un Gerente de Diseño de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Citrix. Última actualización: 10/17/2025

Ingeniero de Software
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Gerente de Producto
Median $220K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Marketing
Median $182K
Arquitecto de Soluciones
Median $123K

Cloud Architect

Analista de Negocios
$121K
Atención al Cliente
$25.1K
Éxito del Cliente
$63.6K
Analista de Datos
$25.3K
Gerente de Ciencia de Datos
$94.4K
Científico de Datos
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Consultor de Gestión
$189K
Operaciones de Marketing
$111K
Diseñador de Producto
$180K
Gerente de Diseño de Producto
$224K
Gerente de Programa
$148K
Ingeniero de Ventas
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Gerente de Programa Técnico
$79.2K
Redactor Técnico
$28.2K
Cronograma de Adquisición

33.33%

AÑO 1

33.33%

AÑO 2

33.33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Citrix, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.33% anual)

  • 33.33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.33% anual)

  • 33.33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.33% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Citrix es Gerente de Diseño de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $224,420. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citrix es $102,458.

