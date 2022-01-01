Citrix Salarios

El salario de Citrix va desde $25,125 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $224,420 para un Gerente de Diseño de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Citrix . Última actualización: 10/17/2025