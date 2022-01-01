Directorio de Empresas
Citrix
Principales Conocimientos
    • Acerca de

    Citrix Systems, Inc. is an American multinational software company that provides server, application and desktop virtualization, networking, software as a service, and cloud computing technologies.

    citrix.com
    Sitio Web
    1989
    Año de Fundación
    11,000
    Nº de Empleados
    $1B-$10B
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

