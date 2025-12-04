Centrica Atención al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Atención al Cliente in United Kingdom en Centrica va desde £24.2K hasta £33K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centrica. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $34.8K - $42.1K United Kingdom Rango Común Rango Posible $32.5K $34.8K $42.1K $44.3K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Centrica ?

